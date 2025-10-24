Aangehouden mannen deden zich voor als nepagenten rond dood 80-jarige vrouw

De recherche vermoedt dat de twee verdachten die zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 80-jarige vrouw uit Amsterdam Nieuw West zich hebben voorgedaan als agenten om zo met de vrouw in contact te komen. Dit maakte de politie vrijdagmiddag 24 oktober bekend tijdens een bewonersbijeenkomst over de zaak.

Vrouw overleden aangetroffen in haar woning

Nadat bekenden van het slachtoffer woensdag 13 augustus geen contact meer met haar kregen, gingen agenten diezelfde middag bij haar woning aan de Wittgensteinlaan langs. Daar troffen ze de vrouw overleden aan. Omdat er aanwijzingen voor een misdrijf waren, werd de woning een plaats delict en startte de politie direct een Team Grootschalig Opsporing op.

Twee aangehouden Amsterdammers nog vast

Een kleine week later, op dinsdag 19 augustus, hield de recherche drie personen aan in de zaak. Het ging om een 19-jarige vrouw uit Zaandam, een 20-jarige man en een 23-jarige man – beide uit Amsterdam. De vrouw van 19 is inmiddels geen verdachte meer in de zaak, de twee Amsterdammers wel. Zij zitten op dit moment nog vast.

Benaderd door nepagenten

Op basis van het onderzoek houdt de recherche sterk rekening met het scenario dat de twee aangehouden verdachten zich voordeden als agenten om zo met het slachtoffer in contact te komen. De vrouw werd vermoedelijk eerst telefonisch benaderd door een man die zich voordeed als politieagent. Hij vertelde dat inbrekers mogelijk bij het slachtoffer toe zouden willen slaan en dat een agent langs zou komen om het hang- en sluitwerk in haar woning te controleren.

Man voor de deur

Waarschijnlijk stond er kort daarna een man voor de deur die aangaf de controle te komen doen en zich met die smoes naar binnen wist te praten. De recherche denkt dat het slachtoffer op een gegeven moment doorhad dat er iets niet klopte, er een confrontatie met de nepagent ontstond en geweld tegen haar werd gebruikt. Aan het letsel dat ze daarbij opliep overleed het slachtoffer.

Bewonersbijeenkomst over zaak

Dat er vermoedelijk sprake is van nepagenten rond de dood van de 80-jarige vrouw maakte de politie bekend tijdens een bewonersbijeenkomst over de zaak. Het doel van deze bijeenkomst op vrijdagmiddag 24 oktober was voornamelijk om buurtbewoners uitleg en preventietips te geven over de nepagent-babbeltruc.

Hoe herken je een nepagent

“Hoewel het uitzonderlijk is dat een situatie met nepagenten zo uit de hand loopt, voelden wij wel sterk de behoefte om de buurt kort mee te nemen in de zaak en vooral uit te leggen hoe je zo’n nepagent nou herkent”, legt teamchef van basisteam Nieuw West-Noord Margriet Bokdam uit. “Daarnaast zijn we ingegaan op wat je kunt doen wanneer je denkt dat je te maken hebt met nepagenten of in een andere situatie die je niet vertrouwt. Helaas zien we dat criminelen gebruik maken van allerlei babbeltrucs, dus dit hebben we in het algemeen besproken. Als politie hebben we al eerder op verschillende manieren aandacht voor dit thema gevraagd, maar zeker met het oog op deze heftige zaak is het goed om er tijdens zo’n bijeenkomst wat uitgebreider bij stil te staan.”

Aantal Incidenten

In juli 2025 lanceerden de politie, samen met Omroep MAX, een campagne om ouderen bewust te maken van babbeltrucs waarbij criminelen zich voordoen als nepagenten. De politie ontvangt dagelijks meldingen van deze vorm van oplichting en dit jaar zijn er 9.551 incidenten geregistreerd. Deze vorm van oplichting is niet alleen strafbaar, maar ondermijnt ook de integriteit van de politie. Het vertrouwen in de autoriteiten wordt aangetast wanneer criminelen zich als politieagenten voordoen. De politie blijft zich inzetten om ouderen te beschermen en deze vorm van misdaad actief te bestrijden.

Preventie nepagenten

Criminelen verzinnen allerlei trucs om bij je binnen te komen en je waardevolle bezittingen mee te nemen. Ze misleiden je door zich bijvoorbeeld voor te doen als politieagent of als medewerker van een bank. Met uitgebreide verhalen proberen ze je vertrouwen te winnen om uiteindelijk toegang tot je woning te krijgen. Eén van de belangrijkste tips blijft dus: wat ze ook verzinnen, laat ze niet binnen.