Wintertijd gaat vannacht om 03.00 uur in, klok uur terug

Biologische klok

Dat betekent onder andere een uur langer slapen maar of dat zo verstandig is valt nog te bezien omdat je biologische klok hierdoor mogelijk van slag raakt.

'Bijwerkingen' na terugzetten klok

Volgens onderzoek zal de helft van Nederland na het terugzetten van de klok daar op enige manier last van krijgen. Twee op de drie Nederlanders die klachten ervaren bij het ingaan van de wintertijd, weten dat de biologische klok de oorzaak is van die klachten.

Vrouwen vaker klachten

Vrouwen blijken vaker last te hebben dan mannen, en ook jongere mensen (18-30 jaar) geven aan vaker klachten te ervaren dan oudere mensen (50+). De meeste klachten zijn slaapgerelateerd. Zo voelt iets minder dan de helft zich minder uitgerust, wordt één op de drie vroeger wakker en komt een kwart ’s avonds moeilijker in slaap.

'Wintertijd = Standaardtijd'

De wintertijd is eigenlijk de standaardtijd en duurt van de laatste zondag van oktober tot de laatste zondag van maart. In totaal dus 5 maanden. Door in de zomer langer gebruik te maken van het zonlicht, wordt energie bespaard.

Aantal verkeersongevallen neemt toe

Het terugzetten van de klok levert ons op de korte termijn dus een uurtje meer slaap op maar op de wat langere termijn krijgen we te maken met de nadelige effecten zoals 's avonds een uur eerder donker en dat heeft dan ook meteen zijn invloed op de veiligheid in het verkeer. Tijdens de eerste avondspitsen leidt het tot meer ongevallen en files. Het advies is dus om extra op te passen, een ongeluk zit immers in een donker hoekje.