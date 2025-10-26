Brand in kledingwinkel PC Hooftstraat Amsterdam

Zaterdag is de brandweer uitgerukt voor een brand aan de Pieter Cornlisz Hooftstraat in Amsterdam.

Veel rook

Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer adviseerden omwonenden dan ook om ramen en deuren te sluiten. De brandweer had de brand snel onder controle. Vervolgens werd het pand waar de brand had gewoed geventileerd om de rook te verwijderen.

10 personen geëvacueerd

In totaal werden 10 personen geëvacueerd uit omliggende gebouwen, waaronder een hotel. Zij zijn in de directe omgeving opgevangen. Er is niemand gewond geraakt.