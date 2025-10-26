Man (28) overleden bij verkeersongeval in Wormerveer
Op zaterdag 25 oktober rond 00.30 uur vond een ernstig ongeval plaats op de Wandelweg in Wormerveer. 'Hierbij is een bestuurder van een bromfiets in aanraking gekomen met een personenvoertuig. Het slachtoffer, een 28-jarige man uit de gemeente Zaanstad, is hierbij komen te overlijden', zo meldt de politie die onderzoek doet naar de precieze toedracht van het verkeersongeval.
'Na het ongeval werd het slachtoffer door hulpdiensten gereanimeerd, maar dit mocht helaas niet meer baten. De nabestaanden krijgen een familieagent toegewezen. De bestuurder van het personenvoertuig is volgens procedure aangehouden en diens rol zal worden onderzocht. Bij deze persoon is een alcohol en drugstest afgenomen. Deze waren beide negatief', aldus de politie.