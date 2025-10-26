Man (28) overleden bij verkeersongeval in Wormerveer

Wormerveer

Op zaterdag 25 oktober rond 00.30 uur vond een ernstig ongeval plaats op de Wandelweg in Wormerveer. 'Hierbij is een bestuurder van een bromfiets in aanraking gekomen met een personenvoertuig. Het slachtoffer, een 28-jarige man uit de gemeente Zaanstad, is hierbij komen te overlijden', zo meldt de politie die onderzoek doet naar de precieze toedracht van het verkeersongeval.