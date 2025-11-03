Minder asielaanvragen in eerste drie kwartalen 2025

In de eerste negen maanden van 2025 vroegen 16,6 duizend mensen voor de eerste keer asiel aan in Nederland, 33 procent minder dan in de eerste negen maanden van 2024. In het derde kwartaal vroegen 6,8 duizend mensen asiel aan. Dit meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op basis van de nieuwste asielcijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De meeste mensen die in het derde kwartaal voor de eerste keer asiel vroegen hebben de Eritrese nationaliteit (990 personen). Syriërs volgden met 860 aanvragen, 45 procent meer dan in het tweede kwartaal. Dat is de eerste toename sinds de val van het Assad-regime eind 2024. Na deze groepen kwamen de meeste aanvragen van mensen met een onbekende nationaliteit (490) en van mensen met de Turkse nationaliteit (425).

Minder asielverzoeken van Syriërs in eerste negen maanden



In de eerste negen maanden van 2025 vroegen 2,4 duizend Eritreeërs voor de eerste keer asiel aan. Dat is meer dan twee keer zoveel dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook 2,4 duizend Syriërs vroegen toen asiel aan, een jaar eerder waren dat er nog 8,9 duizend.

Meer nareizende familieleden



In het derde kwartaal kwamen er 4,6 duizend nareizende familieleden naar Nederland. Dit is sinds 2017 niet meer zo hoog geweest. In de eerste negen maanden waren er 12,1 duizend nareizigers, 40 procent meer dan een jaar eerder. Twee derde van hen kwam uit Syrië (3,1 duizend mensen).