Politie zoekt getuigen van een ernstige mishandeling station Bijlmer Arena

De recherche zoekt getuigen van een ernstige mishandeling van een man in station Bijlmer Arena in Amsterdam-Zuidoost. Het gebeurt vrijdagavond 31 oktober 2025 in de stationshal.

Het slachtoffer raakt gewond en buiten bewustzijn, waarna hij naar het ziekenhuis wordt vervoerd. De recherche is nog op zoek naar getuigen en ontvangt graag beelden.

Vrijdagavond rond 18.45 uur ontvangt het slachtoffer rake klappen van een man. Als het slachtoffer op de grond valt, schopt de verdachte hem meerdere keren tegen zijn hoofd. Een tweede man slaat het slachtoffer - dat roerloos op de grond ligt - vervolgens met een fles op zijn hoofd. Hierna slaan de beide verdachten op de vlucht en laten het slachtoffer gewond en buiten bewustzijn achter in de stationshal. Het slachtoffer wordt gewond naar het ziekenhuis vervoerd.