Twee nepagenten aangehouden in Nieuw-Beijerland

Donderdagavond werd de bewoner van de Appelgaard gebeld door iemand die zich achteraf gezien voordeed als een politieagent. Het verhaal kwam geloofwaardig over en de zogenaamde agent vertelde dat er later die avond een andere agent aan de deur zou komen om sieraden en geld op te halen. Even later stond de nepagent dus aan de deur en nam de sieraden en het geld mee. Daarna vertrouwde de bewoner de situatie toch niet helemaal en belde de politie. Aanrijdend werden de echte agenten gewezen op een verdachte auto die mogelijk te maken zou hebben met de oplichting. De auto is aan de kant gezet en de inzittenden zijn gecontroleerd. De meegenomen buit van de oplichting werd teruggevonden en de twee nepagenten werden aangehouden. Het gaat om een 21-jarige man uit Oud-Beijerland en een 25-jarige man uit Vlaardingen.