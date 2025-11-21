Dodelijk verkeersongeluk Ouderkerk aan de Amstel

Bij een verkeersongeluk is donderdagavond 20 november een 25-jarige vrouw uit Diemen overleden. Haar voertuig raakte door onbekende oorzaak in het water aan de Machineweg in Ouderkerk aan de Amstel. Reanimatie mocht helaas niet meer baten. De politie doet volop onderzoek en roept getuigen op zich te melden.

Rond 22.50 uur wordt de meldkamer gebeld over een auto te water aan de Machineweg. Agenten gaan ter plaatse en treffen een voertuig in het water aan. Brandweerduikers halen het slachtoffer uit de auto en de reanimatie wordt gestart, waarna de vrouw naar het ziekenhuis wordt vervoerd. Helaas mocht alle medische hulp niet meer baten en overlijdt het slachtoffer in het ziekenhuis.

Getuigen gezocht

Opsporingsteam Verkeer (OTV) en FO Verkeer doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het OTV is nog steeds op zoek naar getuigen en wil daarnaast ook graag (dashcam)beelden ontvangen van het ongeval en de momenten daaraan voorafgaand. Bent u in bezit van camerabeelden, deel die dan met de politie. Dit kan via onderstaand tipformulier. Of bel met de politie via 0900-8844.

