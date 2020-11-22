Meerdere drones boven vliegbasis Volkel, Defensie zet wapens in om ze neer te halen

Defensie is vrijdagavond tot actie overgegaan toen tussen 19.00 en 21.00 uur meerdere drones werden gezien boven vliegbasis Volkel. Dit meldt het ministerie van Defensie zaterdag.

Wapens ingezet

De drones zijn waargenomen door bewakingspersoneel. 'Luchtmachtpersoneel heeft vanaf de grond wapens ingezet om de drones neer te halen. De drones zijn vertrokken en niet teruggevonden', aldus Defensie.

Onderzoek KMar en politie

Na de melding zijn de Koninklijke Marechaussee (KMar) en de politie in kennis gesteld. Zij doen nader onderzoek. Op dit moment is onduidelijk waarom de drones boven en rondom de vliegbases vlogen. Defensie geeft vanwege veiligheidsredenen niet meer informatie over de wijze waarop de drones zijn waargenomen en met welke middelen is opgetreden.

Verboden voor drones

Het is verboden om drones te gebruiken in de buurt van vliegvelden, omdat dit risico’s voor de vliegveiligheid met zich meebrengt. Bij militaire bases en installaties gaat het daarnaast ook om operationele veiligheid.