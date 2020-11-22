Politie haalt kindje (6) uit auto vader die onder invloed van drugs was

Op vrijdag 21 november controleerde agenten van het Basisteam Maastricht op de A79 een auto na een tip over een vuurwapen. Dit meldt de politie op Facebook.

Vader onder invloed van drugs

'Er werd geen vuurwapen aangetroffen. Wel werd de bestuurder onderworpen aan een speekseltest. Hij bleek onder invloed van cocaïne, amfetamine en cannabis te rijden. Er werd bloed bij hem afgenomen voor verder onderzoek', aldus de politie.

Kindje naar moeder gebracht

Naast de bestuurder zat zijn 6-jarig kindje. Dit kindje werd door de agenten veilig bij de moeder afgeleverd. Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als Veilig Thuis zullen zich over de casus gaan buigen.