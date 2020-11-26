Vrachtwagenchauffeur (64) overleden na eenzijdig ongeval A10

Een vrachtwagenchauffeur is dinsdagmiddag 25 november overleden nadat hij met zijn vrachtwagen van de snelweg A10 raakte en een boom ramde. Dit meldt de politie woensdag.

Schellingwoude

'Het ongeval vond rond 14.00 uur plaats op de A10 ter hoogte van Schellingwoude. Het slachtoffer zat enige tijd bekneld en verschillende hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer uit de vrachtwagen te bevrijden. Even later is de 64-jarige man uit Lunteren in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden', aldus de politie.

Onderzoek

Forensische verkeersspecialisten hebben ter plaatse onderzoek gedaan. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.