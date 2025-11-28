Ministerie Asiel en Migratie besteedt 'slechts' 7,6 miljard dan begrote 8,6 miljard

Uit de Najaarsnota blijkt dat het ministerie van Asiel en Migratie in 2025 minder heeft uitgegeven dan eerder was begroot. 'Door de lagere instroom van asielzoekers en ontheemden daalde de behoefte aan opvang, wat leidt tot lagere kosten. De uitgaven komen dit jaar daarmee uit op iets meer dan € 7,6 miljard, terwijl eerder iets meer dan € 8,5 miljard was voorzien', zo meldt het ministerie van Asiel en Migratie vrijdag.

Minder gerealiseerde gemeentelijke opvangplekken

Het grootste deel van de meevaller komt uit de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit onderdeel laat een lagere besteding zien van € 462 miljoen. De lagere uitgaven zijn vooral het gevolg van minder gerealiseerde gemeentelijke opvangplekken en het feit dat minder gemeenten dan verwacht hun werkelijke kosten hebben gedeclareerd. Daarnaast komt er geld terug van gemeenten omdat, vorig jaar soms een te hoog voorschot is aangevraagd.

COA

Ook bij het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is sprake van een aanzienlijke meevaller. Door de lagere instroom is de gemiddelde bezetting gedaald naar ongeveer 75.000 mensen, wat resulteert in lagere kosten van € 224 miljoen dan eerder voorzien. Daarnaast heeft de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) een lagere omzet van € 86,5 miljoen. Bij Nidos, de organisatie die alleenstaande minderjarige vluchtelingen begeleidt, komt de bezetting lager uit, wat resulteert in een meevaller van € 81,9 miljoen.

IND

De werkvoorraden bij de IND zijn wel verder opgelopen, waardoor de wachttijden voor asielaanvragen toenemen. Dit leidt tot een stijging van het aantal en de hoogte van dwangsommen. Daarom wordt € 160 miljoen toegevoegd aan de voorziening voor dwangsommen bij de IND. De oplopende dwangsommen laten zien dat de asielnoodmaatregelenwet snel moet worden behandeld, omdat deze wet maatregelen bevat die helpen om deze dwangsommen terug te dringen.

Meevallers van totaal 284 miljoen euro terug naar Financiën

De meevallers op de begroting van Asiel en Migratie, in totaal € 284 miljoen, vloeien terug naar het ministerie van Financiën als onderdeel van de rijksbrede onderuitputting. De meevallers binnen het Oekraïne-dossier vallen hier buiten, omdat deze uitgaven buiten het reguliere uitgavenkader zijn geplaatst.