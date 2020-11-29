Dodelijk verkeersongeval Burgemeester Röellstraat Amsterdam

Een 55-jarige scooterrijder is overleden na een verkeersongeval op vrijdagavond 28 november aan de Burgemeester Röellstraat in Amsterdam. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.

De recherche heeft een 33-jarige verdachte uit Amsterdam aangehouden in de zaak. Hoe het ongeval heeft plaatsgevonden is nog niet duidelijk, maar zijn mogelijke betrokkenheid wordt onderzocht.

De melding van een ongeval met ernstig letsel kwam bij de meldkamer binnen rond 17.15 uur. De politie en de ambulance waren snel ter plaatse. De hulpdiensten hebben het slachtoffer nog gereanimeerd, maar dit mocht helaas niet meer baten.