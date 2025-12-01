Eis: 3 jaar cel tegen sleutelfiguur darkweb-markt Bohemia

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank Rotterdam 3 jaar cel en de verbeurdverklaring van 31 bitcoins geëist tegen een 21-jarige man uit Engeland. De officier van justitie van het Landelijk Parket ziet de verdachte als een grote speler achter ‘s werelds grootste darkweb-markt Bohemia/Cannabia waar internationaal drugs werden verkocht en veel geld mee is verdiend.

Op het duale platform Bohemia/Cannabia dat draaide op het darkweb, konden verkopers anoniem handelen in harddrugs, softdrugs, medicijnen en bijvoorbeeld DDos-aanvallen. De darkweb-markt had wereldwijd verkopers en klanten. Van de 54 landen, stond Nederland op nummer 7 als een van de grotere exporteurs. Begin dit jaar waren al twintigduizend bestellingen te relateren aan Nederland.

Nederlandse servers



Vanwege het internationale karakter heeft Team High Tech Crime van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies nauw samengewerkt met andere landen. Het onderzoek naar Bohemia in Nederland start in augustus 2022, als blijkt dat het platform deels draait op Nederlandse servers in Dronten. Kort daarna weten rechercheurs de Britse man te identificeren. Als hij op 27 juni 2024 naar Schiphol vliegt, houdt de politie hem aan. In zijn laptop en telefoons vinden rechercheurs belangrijk bewijs voor zijn rol bij Bohemia. Ook stelt de politie 31 bitcoins veilig (destijds t.w.v. 1,7 miljoen euro).

Het onderzoek laat zien dat de technisch onderlegde, dan nog minderjarige verdachte in 2019 begint met het schrijven van scripts voor de criminele organisatie achter Bohemia. Hij krijgt echter snel een steeds prominentere rol bij het opzetten, beheren en beveiligen van de online drugsmarkt.

Bulletproof



De Brit gebruikt ‘bulletproof servers’ om op het TOR-netwerk een hidden service, genaamd Bohemia, aan te maken waarmee gebruikers anoniem in illegale goederen kunnen handelen. De verdachte verklaart dat hij in 2023 de kans krijgt om het werk van een van de leden uit de top van de organisatie over te nemen en wordt dan ‘partner’. Maar na een paar weken zouden er problemen ontstaan omdat de andere administrators het laten afweten en er geld verdwijnt. De verdachte werkt dan als enige, naast school, aan Bohemia. Niet veel later stopt de online drugsmarkt.



“Hoewel verdachte zelf stelt dat hij vanwege zijn jonge leeftijd is meegesleept in de criminaliteit, kijkt het OM daar anders naar. De deelname aan de organisatie achter Bohemia was geen incident. De markt is zeker 2,5 jaar actief geweest en in die tijd heeft hij daar dag en nacht hard aan gewerkt en bakken met geld mee verdiend. Daar leefde hij ook naar”, aldus de officier.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat hij met zijn broer bespreekt hoe hij zijn vermogen van 1,8 miljoen dollar legitiem kan maken en uitgeven. Hij is dan bezig met het opzetten van een online casino, huurt luxueuze onderkomens en reist met een privéjet.

Kinderpornografisch materiaal



De politie ontdekt op het Telegram-account van de verdachte ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen. Uit chatgesprekken die hij tussen september 2023 en februari 2024 voert, blijkt dat hij de beelden met bitcoin heeft betaald. De man staat daarom ook terecht voor bezit van kinderpornografisch materiaal.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.