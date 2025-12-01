Dode in gracht Amsterdam

De politie in Amsterdam is maandagochtend een onderzoek gestart nadat er in het water langs de Hobbemakade een lichaam van een overleden persoon werd aangetroffen.

Omstreeks 09.30 uur kreeg de politie de melding van de vondst en haalde het lichaam aan de kan van de Ruysdaelkade aan de kant.



Onderzoek moet uitwijzen hoe het slachtoffer om het leven is gekomen. Volgens AT5 moeten de nabestaanden van de persoon nog worden ingelicht en pas dan wordt de identiteit bekend gemaakt.