Nieuwe flitspaal Den Haag moeten ongelukken voorkomen

Het kruispunt van de Neherkade en de Rijswijkseweg in de Molenwijk moet veiliger worden. Daarom heeft het Openbaar Ministerie (Parket CVOM) een nieuwe flitspaal bij het kruispunt gezet.

Op dinsdag 2 december gaat hij aan, in 2026 volgt een tweede. Wie te hard rijdt of door rood gaat krijgt een bekeuring. De gemeente Den Haag, de politie en het OM verwachten dat automobilisten hun rijgedrag hierdoor aanpassen en het kruispunt dus veiliger wordt.

Want dat is hard nodig. Er gebeuren opvallend veel ongelukken, met slachtoffers tot gevolg. De oorzaak is veelal terug te brengen tot het gedrag van sommige automobilisten. Er wordt regelmatig door rood gereden op de kruising van de Rijswijkseweg en de Neherkade, met alle risico’s van dien. Daar zal de nieuwe flitspaal vanaf nu op gaan handhaven. Hij controleert niet alleen op rijden door rood, ook hardrijders worden geflitst.

Scholieren en voetgangers



De Rijswijkseweg en de Neherkade worden intensief gebruikt. Het kruispunt van de twee verkeersaders is door alle verschillende verkeersstromen soms onoverzichtelijk. Dagelijks komen er in beide richtingen tienduizenden auto’s voorbij. Daarnaast is het een route voor veel scholieren die er moeten oversteken om naar school te gaan en voetgangers die onderweg zijn naar de winkels rondom het kruispunt. Dat zijn allemaal kwetsbare weggebruikers die direct gevaar lopen als automobilisten te hard rijden of een rood verkeerslicht negeren.

24 uur per dag



Het is bewezen dat een flitspaal een positief effect heeft op het rijgedrag en bijdraagt aan de verkeersveiligheid. Het gedrag verbetert op een heel traject en niet alleen op de plek waar hij staat. De flitspaal is vorige maand geplaatst en in de afgelopen periode getest. Vanaf 2 december 2025 krijgen alle overtreders een boete. In het komende jaar zal er een tweede flitspaal bij het kruispunt worden geplaatst. De flitsers staan 24 uur per dag aan en overtredingen worden direct doorgestuurd naar het CJIB. Na ongeveer drie jaar wordt gekeken of de verkeerssituatie is verbeterd. Het Openbaar Ministerie beoordeelt dan, na overleg met de politie en de gemeente, of handhaving met een flitspaal langer noodzakelijk is.