Acties op komst bij groothandel bouwmaterialen Hibin voor betere cao

Als bouwmaterialengroothandel Hibin niet voor 4 december 17.00 uur met een beter loonbod komt, gaan klanten van de bouwmaterialengroothandel dat zeker merken. Afgelopen weken stemde 98% van de vakbondsleden die bij de actievergaderingen aanwezig waren voor acties.

Osman Yildiz, bestuurder FNV Bouwen & Wonen: ‘De leden zijn het beu, we onderhandelen al sinds dit voorjaar en er komt niks van de grond.

Dat de mensen boos zijn komt vooral door de scheve verhoudingen. Yildiz: ‘De stijgende prijzen van de boodschappen moeten op zijn minst gecompenseerd worden. Waarom de lonen achterblijven op de omzetten kunnen wij niet uitleggen.’

Te weinig, te laat



De vakbond had een loonsverhoging geëist van 7% voor één jaar en elk jaar automatische compensatie om de prijsstijgingen in de winkels bij te houden. Werkgevers kwamen na maanden van onderhandelen met een eindbod van 6,5% loonsverhoging, uitgesmeerd over 27 maanden. Yildiz: ‘Daarmee haalt de werkgever ook nog een trucje uit, omdat een deel van dat percentage te maken heeft met de stijging van het wettelijk minimumloon. Het overgrote deel van de werknemers zit daarboven, dus daar zien ze niets van terug in hun portemonnee.’

Krappe arbeidsmarkt



‘Als je je werknemers beschouwt als kostenpost sloop je het fundament van je bedrijf’, stelt Yildiz. De vakbond snapt de houding van de werkgevers dan ook niet. Yildiz: ‘Juist in deze krappe arbeidsmarkt heb je een goede cao nodig om je mensen te behouden én nieuwe werknemers aan te trekken.’

Acties



Als de werkgevers niet of onvoldoende reageren op het ultimatum volgen er acties. Yildiz: ‘Werknemers staan echt niet te juichen als ze actie moeten gaan voeren, ze willen er het liefst zijn voor hun klanten. Maar als het nodig is, en hopelijk komt het niet zover, gaan de deuren van de bouwgroothandels dicht.’

13.000 werknemers



Onder de cao Hibin vallen ruim 13.000 werknemers. De huidige cao liep af op 30 september 2025.