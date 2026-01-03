Verkeerscontrole Den Haag leverde totaal 4.800 kilo vuurwerk op

Bij een verkeerscontrole die de Politie Eenheid Den Haag maandag 29 en dinsdag 30 december hield zijn ongeveer 100 voertuigen gecontroleerd. 'Tijdens de controle werd 4.800 kilo vuurwerk in beslag genomen en zijn meerdere legale vuurwerktransporten gecontroleerd', zo meldt de politie.

Vervoer van verboden producten

Team Verkeer organiseerde samen met veiligheidspartners een uitgebreide verkeerscontrole gericht op ondermijning. Er is onder meer gekeken naar de staat van de voertuigen, rijbewijzen zijn gecontroleerd en er is gecontroleerd op ondermijnende activiteiten. Daarnaast is gecontroleerd op losliggende lading en het vervoer van verboden producten, waaronder voor de consument verboden vuurwerk.

4.800 kilo vuurwerk

Bij de verkeerscontrole is ruim 4.800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarnaast zijn meerdere legale vuurwerktransporten gecontroleerd. Hier zijn verschillende strafbare feiten geconstateerd zoals niet goed vastgemaakte ladingen, afwezigheid van brandblussers en niet de vereiste vakbekwaamheid hebben. Van deze strafbare feiten hebben bestuurders en vervoerders een proces-verbaal gekregen.