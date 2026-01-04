Grote flatbrand in Assen, alle flatbewoners geëvacueerd

Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)

Aan de Minervaflat aan de Minervalaan in het centrum van Assen woedt zondagmiddag brand.

Uitslaande vlammen in twee woningen op 2e etage

Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen uit de flatwoning op de tweede etage. Twee woningen staan volledig in brand. De flat wordt ontruimd.

Groot opgeschaald

Of er nog mensen binnen zijn, is onbekend. De brandweer, politie en ambulancediensten zijn groots uitgerukt. Inmiddels is opgeschaald naar grote brand en komen naast brandweer Assen, Smilde, Rolde, Gieten,Vries en Beilen naar de brand toe.

Gehele flat wordt ontruimd

De gehele flat wordt ontruimd en de bewoners worden opgevangen in cultuurcentrum De Kolk met theater, bioscoop en bibliotheek in Assen.