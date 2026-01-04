Spoorverbinding Veendam–Stadskanaal wordt onderdeel van Nedersaksenlijn

Provincie Groningen niet meer de eindverantwoordelijke

De spoorverbinding naar Stadskanaal wordt een onderdeel van de Nedersaksenlijn. Dat betekent dat de provincie Groningen niet meer de eindverantwoordelijke is voor het project Veendam - Stadskanaal, maar samen gaat optrekken met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere overheden langs de gehele Nedersaksenlijn. Het betekent dat het spoor straks niet meer eindigt in Stadskanaal, maar verder loopt naar Emmen en Twente.

Nedersaksenlijn

Op maandag 6 oktober 2025 gaf staatssecretaris Thierry Aartsen in Emmen het startsein voor MIRT-verkenning Nedersaksenlijn. In deze fase doen Rijk en regio onderzoek naar de mogelijke varianten en de beste oplossingen voor het doel van het project: het verbeteren van de brede welvaart. Met de Nedersaksenlijn wil de Rijksoverheid de bereikbaarheid van Noordoost-Nederland per openbaar vervoer vergroten. Uit de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan, komt naar voren dat het verbeteren van de bereikbaarheid ook kan zorgen voor meer woningen en banen en het verbeteren van de kwaliteit van leven in deze regio. Meer informatie over de Nedersaksenlijn staat op de officiële projectpagina van de Nedersaksenlijn.

Start participatieproces

In januari start het ministerie met het participatieproces. In dit proces krijgen inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven volop de gelegenheid om mee te praten en mee te denken. Het eindresultaat van deze fase is een voorkeursbeslissing, waarbij het tracé op hoofdlijnen bekend is.