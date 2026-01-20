OM eist tbs met dwangverpleging voor doden 11-jarige Sohani in Nieuwegein

Het Openbaar Ministerie (OM) eist tbs met dwangverpleging tegen een 30-jarige man uit Nieuwegein. De man wordt verdacht van het doodsteken van de 11-jarige Sohani op 1 februari 2025 in Nieuwegein. 'Daarnaast verdenkt het OM de man van het mishandelen van een vrouw, eerder die dag', zo meldt het OM dinsdag.

Sohani meerdere keren met mes gestoken

Sohani is net één dag elf als ze op 1 februari 2025 met twee andere jonge kinderen in de straat speelt. Als de verdachte en het slachtoffer langs elkaar lopen steekt de verdachte, zonder enige aanleiding of ander contact, meerdere keren op haar in met een mes.

Ter plekke overleden

Sohani overlijdt ter plekke. Wanneer de politie ter plaatse komt treffen ze de verdachte verderop aan. Hij wordt direct aangehouden. Later wordt bovenop de schuur van de woning waar de verdachte verbleef een mes gevonden. Op het mes zit DNA van zowel het slachtoffer als de verdachte.

Volledig ontoerekeningsvatbaar

Dat de verdachte Sohani heeft gedood staat voor het OM vast. Ook kan volgens het OM bewezen worden dat de man eerder diezelfde dag een vrouw heeft mishandeld. Of hij voor deze feiten verantwoordelijk kan worden gehouden is de vraag. Dit heeft te maken met zijn gedrag. Vlak na zijn aanhouding is de verdachte niet in staat om te verklaren, omdat hij ernstig in de war lijkt. Later kan hij wel een verklaring afleggen en zegt hij dat hij Sohani heeft gestoken omdat hij dacht dat ze een demoon was.

Schizofrenie vastgesteld bij verdachte

'Verdachte is door meerdere deskundigen onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat bij de verdachte sprake is van schizofrenie. Ook constateren deskundigen dat hij vóór, tijdens en na het delict in een psychose verkeerde. Zij oordelen dat zijn psychose zo ernstig was dat hij niet meer in staat was om rationele keuzes te maken. Om die reden vinden deskundigen de man volledig ontoerekeningsvatbaar. Het OM neemt dit oordeel van de deskundigen over', stelt het OM.

Drugsgebruik

Het is aannemelijk dat verdachte vóór het incident drugs heeft gebruikt. Omdat drugsgebruik in het algemeen psychoses kan oproepen hebben de deskundigen onderzocht in hoeverre de psychose van verdachte voortkomt uit zijn drugsgebruik. Zij concluderen echter dat de psychose van verdachte losstaat van en al aanwezig was voorafgaand aan zijn drugsgebruik. Zij concluderen ook dat wanneer verdachte in een psychose zit, ook zonder drugsgebruik, hij agressief kan worden. Het drugsgebruik door verdachte leidt om die reden voor het OM niet tot een situatie dat er wel sprake is van enige mate van toerekenbaarheid.

“Immense impact”

Over de ernst van het feit is de officier van justitie duidelijk. “De 11-jarige Sohani was weerloos tegenover zo’n mens met een monsterlijk mes”, stelt de officier vandaag in de rechtbank. “Sohani was een zachtmoedig en zorgzaam meisje dat droomde eens terug te gaan naar haar geboorteland. Nu is ze daar, begraven. De dood van Sohani heeft een immense impact op heel veel mensen. Allereerst op haar ouders en familie, maar ook op de inwoners van Nieuwegein, de betrokken hulpverleners en vele anderen.”

Tbs met dwangverpleging

Omdat het OM de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar vindt, kan er geen gevangenisstraf worden geëist. Dit is alleen mogelijk als iemand verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden. Bij iemand die volledig ontoerekeningsvatbaar is kan dat niet. Verdachte werd volgens het OM in zijn handelen volledig geleid door zijn ziekte. “Zij zag een meneer, hij zag een demoon”, aldus de officier.

'Verdachte op dit moment gevaar voor de samenleving'

'Volgens het OM is de verdachte op dit moment een gevaar voor de samenleving en is de zwaarst mogelijke vorm van behandeling noodzakelijk. Tegen de 30-jarige verdachte uit Nieuwegein eist het OM tbs met dwangverpleging van ongemaximeerde duur. Dat betekent dat de verdachte verplicht wordt opgenomen en behandeld in een gesloten forensische kliniek, zo langs als dat nodig is', aldus het OM.