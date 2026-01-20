Amsterdammer (26) opgepakt voor mogelijke betrokkenheid schietincident Hamburg
De Nederlandse politie heeft dinsdag 20 januari 2026 een 26-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietincident in het Duitse Hamburg op zondag 12 januari 2025 waarbij een 49-jarige man werd beschoten in een café. 'Hij zou een faciliterende rol hebben gehad. De exacte rol van de verdachte is verder in onderzoek', zo meldt de politie vandaag.
Schutter (15) uit Hoorn al veroordeeld
'De schutter, een 15-jarige jongen uit Hoorn, werd eerder al veroordeeld door de Duitse rechter', aldus de politie.
'Onderzoek Nederlandse betrokkenen'
De Nederlandse politie doet onderzoek naar mogelijke Nederlandse betrokkenen waarbij het vermoeden bestaat dat zij de veroordeelde jongen hebben gefaciliteerd bij het plegen van het schietincident. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.