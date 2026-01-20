Amsterdammer (26) opgepakt voor mogelijke betrokkenheid schietincident Hamburg

Amsterdam

De Nederlandse politie heeft dinsdag 20 januari 2026 een 26-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een schietincident in het Duitse Hamburg op zondag 12 januari 2025 waarbij een 49-jarige man werd beschoten in een café. 'Hij zou een faciliterende rol hebben gehad. De exacte rol van de verdachte is verder in onderzoek', zo meldt de politie vandaag.