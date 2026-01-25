Twee aanhoudingen na mogelijk schietincident

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen aangehouden. Dat gebeurde naar aanleiding van een melding over een mogelijk schietincident in een café op de Pancratiusstraat in Heerlen.

De melding kwam rond 03.00 uur bij de politie binnen. In het café aan de Pancratiusstraat zou mogelijk geschoten zijn. Direct na het incident was een persoon het café uitgelopen.

Ter plaatse werd onderzoek opgestart. Daaruit bleek dat er inderdaad een schot was gelost. Bij het incident was niemand gewond geraakt.

Aanhoudingen

De persoon die uit het café was vertrokken kon kort na het incident op de Elfmorgenstraat in Heerlen aangehouden worden. Het betreft een man van 50 jaar uit Heerlen.

Later werd nog een tweede verdachte, een man van 38 jaar uit Beek en Donk, aangehouden. Dat gebeurde in een voertuig op de Rijksweg Zuid ter hoogte van Kelpen-Oler. Hij was ook bij het incident in Heerlen betrokken geweest.

Onderzoek

Het onderzoek is nog in volle gang. Er zijn verschillende getuigen gehoord en tactisch en forensisch onderzoek moet duidelijkheid geven over wat er precies gebeurd is.