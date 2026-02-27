Defensie heeft eerste voorraad nieuwe gevechtskleding met NFP ontvangen

Defensie heeft de eerste lading nieuwe gevechtskleding binnen. 'Het Defensie Operationeel Kleding Systeem (DOKS) vervangt het huidige assortiment van de krijgsmacht. Defensie legt nu een voorraad aan, zodat na de zomer de uitgifte kan beginnen', zo meldt het ministerie van Defensie vandaag.

Hexonia

De Duitse leverancier Hexonia is verantwoordelijk voor de productie. De komende tijd arriveren er dan ook vaker vrachtwagens van de leverancier in Nieuwegein. Hier staat een dependance van het Kleding- en Persoonsgeboden Uitrustingsbedrijf (KPU), waar de kleding later dit jaar wordt verstrekt. Dit gaat ook gebeuren in Den Helder.

Netherlands Fractal Pattern (NFP)

De marine krijgt kleding in het blauwe camouflagepatroon NFP Blue. Voor de landmacht, luchtmacht en het Korps Mariniers is dat de groene variant NFP Green. De kleding voor de marechaussee komt in het patroon Mono-Blue en wordt binnenkort verwacht. Netherlands Fractal Pattern (NFP) is een camouflagepatroon dat is ontwikkeld door TNO en het ministerie van Defensie voor gebruik bij de gevechtskleding.

Meerlagen kledingsysteem

DOKS is een defensiebreed meerlagen kledingsysteem dat aansluit op de huidige uitrusting. In de basis gaat het om zeer uitgebreide maatvoering. De maatboog wordt de komende maanden nog verder uitgebreid. DOKS moet namelijk iedere militair passen, ongeacht lichaamstype of geslacht.

Bescherming, functionaliteit, individuele veiligheid en draagcomfort

Bij de nieuwe kleding staan bescherming, functionaliteit, individuele veiligheid en draagcomfort centraal. Defensie stelt er dan ook hoge eisen aan en is zelf betrokken bij de ontwikkeling.