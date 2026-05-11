OM: explosie D66-kantoor heeft terroristisch oogmerk

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 37-jarige man die werd aangehouden van het veroorzaken van een explosie met terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag. Dit meldt het OM vandaag.

OM

'Een explosie gericht tegen een partijkantoor van een politieke partij jaagt een deel van de bevolking angst aan. Om die reden is het terroristisch motief als verdenking ten laste gelegd', aldus het OM.

Voorgeleid

De verdachte van een explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft zijn voorarrest met veertien dagen verlengd.

Camerabeelden

Donderdagavond 7 mei vond kort na 21.00 uur een explosie plaats bij het partijkantoor van D66 aan de Lange Houtstraat in Den Haag. Via camerabeelden wist de politie de verdachte te volgen en al snel aan te houden. Het gaat om een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Onderzoek loopt nog

Het onderzoek naar het motief van de verdachte is nog in volle gang. De man heeft daarover zelf nog geen verklaring afgelegd.