Illegale ‘Casino zonder Cruks’-websites trekken 1,6 miljoen Nederlandse bezoekers per maand

Websites die actief inspelen op zoekopdrachten als "Casino zonder Cruks", "Goksite zonder Cruks" en "Cruks omzeilen" ontvangen gezamenlijk ruim 1,6 miljoen bezoeken per maand vanuit Nederland. Zo meldt het Keurmerk Verantwoorde Affiliates (KVA) op basis van nieuw onderzoek.

Omzeilen Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks)

Voor het onderzoek werden op 29 mei 2026 in totaal 41 domeinen geanalyseerd die specifiek gericht zijn op Nederlandse consumenten die buiten het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) om willen gokken. Gezamenlijk zijn deze websites goed voor naar schatting 1.677.494 maandelijkse bezoeken vanuit Nederland.

'Zorgwekkend'

Volgens het KVA is sprake van een zorgwekkende ontwikkeling. Cruks is juist bedoeld als beschermingsmaatregel voor spelers die tijdelijk of langdurig afstand willen nemen van kansspelen. Tegelijkertijd blijkt uit het onderzoek dat een omvangrijk online ecosysteem actief inspeelt op consumenten die op zoek zijn naar manieren om deze bescherming te omzeilen.

Uitsluitingsregister Cruks

Het KVA stelt in het onderzoeksrapport dat hierdoor in zekere zin sprake is van een "jacht op kwetsbare gokkers". Daarbij plaatst het keurmerk direct een belangrijke nuance. Niet iedere persoon die staat ingeschreven in Cruks kan automatisch als kwetsbare speler worden aangemerkt. Mensen kunnen zich om uiteenlopende redenen laten registreren in het uitsluitingsregister. Tegelijkertijd nemen illegale aanbieders kennelijk voor lief dat ook spelers die zich vanwege problematisch gokgedrag hebben laten uitsluiten via deze routes opnieuw worden blootgesteld aan kansspelaanbod.

Risico

Juist doordat deze websites zich expliciet richten op personen die buiten Cruks willen gokken, bestaat het risico dat ook spelers worden bereikt die door de beschermingsmaatregel juist uit de legale markt zijn gehouden. Volgens het KVA maakt dat deze vorm van marketing bijzonder zorgwekkend.

'Online casino's zonder Nederlandse vergunning actief gepromoot'

Op de onderzochte websites worden online casino's zonder Nederlandse vergunning actief gepromoot. Daarbij worden regelmatig stortingsbonussen van honderden procenten en bedragen tot €15.000 genoemd. Ook wordt vaak gesuggereerd dat spelers veilig kunnen gokken zonder Cruks. In meerdere gevallen worden uitgebreide handleidingen gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe Nederlandse spelers kunnen gokken bij aanbieders die niet zijn aangesloten op het Nederlandse vergunningstelsel.

Speellinks naar illegale aanbieders

De onderzochte websites bevatten daarnaast rankings, reviews, vergelijkingen en directe speellinks naar illegale aanbieders. Volgens het KVA laat dit zien dat sprake is van een professioneel ingericht ecosysteem dat actief inspeelt op Nederlandse consumenten die buiten Cruks willen gokken.

Waarschuwingspagina's

Positief is volgens het KVA dat steeds meer legale affiliates en vergunninghouders juist succesvol inzetten op waarschuwingspagina's rondom zoektermen als "Casino zonder Cruks" en "Cruks omzeilen". Op deze pagina's worden consumenten gewezen op de risico's van illegaal aanbod en het belang van het Nederlandse vergunningstelsel.

Oproep aan Google, beleidsmakers en de gereguleerde kansspelsector

Het KVA roept Google, beleidsmakers en de gereguleerde kansspelsector op om gezamenlijk te onderzoeken hoe de zichtbaarheid van websites die actief verwijzen naar illegaal kansspelaanbod verder kan worden teruggedrongen. Ook zal het keurmerk samen met haar leden onderzoeken hoe waarschuwingspagina's beter zichtbaar kunnen worden binnen de zoekresultaten.

Verdere aanscherping van kansspelbeleid

Daarnaast benadrukt het KVA dat de resultaten van het onderzoek relevant zijn voor de huidige politieke discussies over verdere aanscherping van kansspelbeleid. Volgens het keurmerk dient bij nieuwe beperkingen voor legale aanbieders steeds zorgvuldig te worden gekeken naar mogelijke neveneffecten op de groei en zichtbaarheid van illegaal aanbod.