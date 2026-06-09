Man (35) aangehouden na mishandeling minderjarige met kettingslot in Amsterdam

De politie heeft dinsdag 9 juni een 35-jarige man uit Amstelveen aangehouden voor de mishandeling van een minderjarige jongen in Amsterdam. 'De jongen werd dinsdagavond 2 juni onder een tunneltje aan de Parnassusweg in Amsterdam met een kettingslot geslagen. De recherche deed de afgelopen week volop onderzoek en riep onder andere getuigen op zich te melden', zo meldt de politie vandaag.

Man met zwaar kettingslot op scooter

Het slachtoffer fietst die avond rond 19.00 uur de stad uit, onderweg naar huis. Wanneer hij onder het tunneltje van de A10 aan de Parnassusweg in Amsterdam-Zuid is komt een man op een scooter hem tegemoet. 'Die heeft een zwaar kettingslot in zijn hand en haalt daarmee tijdens het rijden uit. Vervolgens slaat hij het slachtoffer op zijn bovenlichaam. De jongen loopt daarbij letsel op', aldus de politie.

Aanhouding verdachte

De verdachte werd na het incident niet meer aangetroffen, wel start de recherche daarna direct een onderzoek. Zo deden ze een getuigenoproep en werden camerabeelden in de buurt bekeken. Dat onderzoek leidde op dinsdag 9 juni naar de aanhouding van de 35-jarige verdachte. Hij zit op dit moment vast en zal worden verhoord.