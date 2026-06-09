Volendamse horeca stopt met afsteken vuurwerk

De gemeente Edam-Volendam en horecaondernemers spreken gezamenlijk af dat binnen horecazaken geen vuurwerk meer wordt gebruikt of afgestoken. 'Deze afspraak is vastgelegd in een addendum bij het horecaconvenant en geldt voor alle vormen van vuurwerk, waaronder sierfonteinen, sterretjes en vergelijkbare producten', zo meldt de gemeente Edam-Volendam.

Ondertekening

Het addendum is maandagmiddag om 15.30 uur in Volendam ondertekend. Dat gebeurde door burgemeester Rick Beukers, Hans Schutt van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Edam-Volendam, Politie Noord-Holland en het Openbaar Ministerie Noord-Holland.

Aanleiding

De directe aanleiding is de brand in bar Le Constellation in Zwitserland. Tijdens de herdenking van de Volendamse cafébrand in ’t Hemeltje, 25 jaar na dato, gingen beelden van die ramp die zich die nacht had voltrokken rond. Ook in Zwitserland ontstond brand nadat binnen vuurwerk was afgestoken. Op videobeelden is te zien dat een deel van het plafond vlam vat door een vonk van een ijsfontein. Alles wat die nacht gebeurde schokte de wereld. Binnen de Volendamse samenleving kwam daarna het gesprek op gang om samen afspraken te maken om vuurwerk in horecazaken in de gemeente te weren.

Samen sterk voor een veilige horecaomgeving

Met het addendum maken gemeente, politie, Openbaar Ministerie en horeca een duidelijke afspraak hierover. Burgemeester Rick Beukers: ‘Ik ben er trots op dat deze afspraak vanuit onze gemeenschap zelf tot stand is gekomen. De brand in Zwitserland heeft opnieuw laten zien hoe diep de gevolgen van zo’n tragedie kunnen zijn en hoe belangrijk het is om samen verantwoordelijkheid te nemen. Wat mij bijzonder raakt, is dat de nazorgstichting, horecaondernemers, gemeente, politie en Openbaar Ministerie elkaar hierin hebben gevonden vanuit dezelfde overtuiging dat veiligheid voorop staat. De kracht van deze afspraak zit in de gezamenlijkheid. Door samen deze stap te zetten, dragen we bij aan een veilige horeca voor iedereen. Daar ben ik dankbaar voor en trots op. We hopen dat deze samenwerking ook andere gemeenten inspireert om het gesprek hierover aan te gaan.’