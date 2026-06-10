Aanhoudingen binnen én buiten gevangenismuren in onderzoek naar drugsnetwerk

De politie heeft dinsdag 9 juni meerdere aanhoudingen verricht in een onderzoek naar synthetische drugs en cocaïne. 'In totaal zijn vijf mannen en twee vrouwen aangehouden. In verschillende Penitentiaire Inrichtingen (PI) werden nog eens drie mannen aangehouden voor hun mogelijke betrokkenheid bij de zaak', zo meldt de politie vandaag.

Meerdere doorzoekingen

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) startte eind 2024 onder gezag van het Landelijk Parket (LP) een onderzoek, naar aanleiding van signalen dat verdachten zich bezig zouden houden met het op grote schaal importeren van chemicaliën en de handel in verschillende verdovende middelen. Deze en vorige week heeft de politie een aantal doorzoekingen gedaan, door onder andere de LO en de Eenheid Rotterdam.

Geldkistje

Op verschillende adressen nam de politie administratie, grote geldbedragen, meerdere kostbare horloges, auto’s en een boot in beslag. Daarnaast is beslag gelegd op twee woningen, cryptovaluta en diverse bankrekeningen. Er werden mannen en vrouwen aangehouden, tussen de 39 en 62 jaar oud, in Hellevoetsluis, Spijkenisse, gemeente Goeree-Overflakkee en Brielle.

'De aangehouden verdachten zitten in alle beperkingen, daarom kan er op dit moment niet meer gedeeld worden over de inhoud van het onderzoek', aldus de politie.

Aanhouding binnen de PI

De verdachten die binnen de PI werden aangehouden, zaten daar vast voor andere drugsfeiten. Uit het onderzoek zijn aanwijzingen naar voren gekomen dat ten minste één van de verdachten vanuit detentie betrokken bleef bij activiteiten van het criminele netwerk’. ‘Dit laat zien dat een onderzoek niet stopt wanneer een verdachte eenmaal vastzit. Ook vanuit detentie kunnen personen proberen invloed uit te oefenen op criminele netwerken. Juist daarom is het belangrijk om informatie te blijven delen en signalen te blijven onderzoeken.’ De LO heeft blijvend aandacht voor voortgezet crimineel handelen vanuit detentie.