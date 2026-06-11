Nederlander (39) aangehouden in Colombia voor drugstransporten

De Colombiaanse politie heeft in een onderzoek naar verdovende middelen op zaterdag 6 juni een Nederlander aangehouden. 'De 39-jarige man wordt ervan verdacht dat hij zich bezighield met meerdere drugstransporten', zo meldt de politie.

Analyse cryptocommunicatie

'Uit analyse van cryptocommunicatie was gebleken dat hij hierbij betrokken was. De man was al jaren niet meer in Nederland en stond daarom internationaal gesignaleerd. De verdachte reisde onlangs vanuit Suriname naar Colombia, waar hij op 6 juni werd aangehouden en werd ingesloten voor verhoor', aldus de politie.

Uitlevering

Nederland zal om zijn uitlevering vragen, zodat hij hier berecht kan worden.