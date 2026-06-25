RIVM: luchtkwaliteit wordt slecht vanwege smog

Ook donderdag 25 juni wordt de luchtkwaliteit, net als woensdag, “slecht” in het midden en zuiden van het land vanwege smog door ozon. 'Donderdag wordt smog door ozon verwacht ten zuiden van de lijn Leiden-Amersfoort-Apeldoorn', zo waarschuwt het RIVM.

'Lucht in namiddag en avond het meest verontreinigd'

'Mensen die gevoelig zijn voor smog kunnen hier last van hebben. Het RIVM adviseert hen binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt vooral in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is', aldus het RIVM.

Luchtwegklachten

Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Neem bij klachten contact op met uw huisarts.

Ozonverwachting voor komende dagen

De situatie voor vrijdag 26 juni is nog onzeker. Het warme en zonnige weer houdt aan en de wind komt vanuit het zuiden en oosten. Dit zijn omstandigheden waarbij veel ozon verwacht wordt. Wanneer de hoeveelheid ozon zo hoog wordt dat er grote kans op smog is, volgt hier nog een apart bericht over.

Smog door ozon

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Europese informatie- en alarmdrempel voor ozon

In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel vastgesteld. De EU-informatiedrempel is 180 microgram ozon per kubieke meter lucht. Bij (dreigende) overschrijding van deze waarde kunnen mensen, die gevoelig zijn voor smog, klachten krijgen. Het RIVM geeft dan een waarschuwing. De luchtkwaliteit is dan "slecht" volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

De EU-alarmdrempel is 240 microgram ozon per kubieke meter lucht ("zeer slecht" volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex). Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te gebeuren, zet het RIVM de waarschuwing om in een alarm.