Bijna 22 miljoen zomervakanties in 2025, Frankrijk populairste bestemming

Bijna driekwart van de bevolking van 15 jaar of ouder ging in het zomerseizoen van 2025 een of meerdere keren op vakantie. Tussen 26 april en 1 oktober vierden 10,8 miljoen mensen in totaal 21,9 miljoen vakanties. Hiervan zijn 12,9 miljoen buiten de landsgrenzen doorgebracht en 9,0 miljoen in eigen land. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers uit het CBS Vakantieonderzoek (CVO).

Van de mensen die alleen wonen, gaat een kleiner deel op vakantie dan van de mensen die samen met een partner en eventueel kinderen samenwonen. Wanneer er kinderen thuis wonen, gaan gezinsleden vaker op vakantie dan wanneer er geen kinderen in huis wonen.



87 procent van de mensen uit de hoogste inkomensgroep gaat op zomervakantie, tegen 41 procent van de mensen uit de laagste inkomensgroep. Mensen met lage of hoge inkomens die op vakantie gaan, doen dat wel even vaak; in de zomer van 2025 gemiddeld 2 keer.

Gelderland populairste binnenlandse vakantiebestemming

Nederlanders gaan vaker op vakantie naar het buitenland dan in eigen land, maar toch is Nederland met 9,0 miljoen zomervakanties vakantieland nummer één. De meeste vakanties, ruim 1,6 miljoen, worden in Gelderland doorgebracht, gevolgd door Noord-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel met elk tussen de 890 en 990 duizend vakanties.

Meeste vakanties in Europa, Frankrijk opnieuw favoriet

Buiten de landsgrenzen worden 12,9 miljoen zomervakanties doorgebracht. De meeste bestemmingen liggen in Europa (11,5 miljoen vakanties), vooral in West-Europa (5,8 miljoen) en Zuid-Europa (4,1 miljoen). Daarnaast zoeken 1,4 miljoen mensen hun vakantievertier in de zomerperiode buiten Europa. Turkije, de Verenigde Staten en Indonesië zijn hierbij de meest bezochte bestemmingen.



Auto favoriete vervoermiddel



Om de vakantiebestemming te bereiken wordt voor 13,4 miljoen vakanties de auto gebruikt, voor 4,9 miljoen vakanties het vliegtuig en voor 1,7 miljoen vakanties de trein. Vooral voor zomervakanties in eigen land wordt voor het merendeel de auto genomen: voor 80 procent van de vakanties. Op weg naar buitenlandse bestemmingen neemt 48 procent de auto en 38 procent het vliegtuig. De trein is minder populair; binnen Nederland maakt 9 procent hier gebruik van, voor een vakantie in het buitenland 7 procent.

4 op 10 vakanties in buitenland in hotel, pension of B&B



7,6 miljoen vakanties worden doorgebracht in een hotel, pension of bed and breakfast, 6,5 miljoen in een vakantiehuis of stacaravan en 3,9 miljoen op een camping.



Voor een vakantie in Nederland kiest 36 procent van de vakantiegangers voor een vakantiehuis of stacaravan. Voor een verblijf in het buitenland is een hotel, pension of B&B met 40 procent het meest in trek. Kamperen in eigen land (23 procent) is populairder dan in het buitenland (14 procent), terwijl een appartement in het buitenland juist vaker wordt gekozen dan voor een vakantie in Nederland.