Man overleden na schietincident Rotterdam

In de nacht van 2 op 3 juli om 05.30 uur heeft een schietincident plaatsgevonden op de Nieuwe Binnenweg. 'Een man raakte hierbij zwaargewond en overleed even later in het ziekenhuis. De politie hield zeven verdachten aan', zo meldt de politie vandaag.

7 aanhoudingen verricht

De recherche doet onderzoek naar het schietincident en naar de verdachten. In totaal zijn er zeven verdachten aangehouden. Een deel van hen zat in een auto en een deel werd aangehouden in de omgeving van het schietincident. Hun rol en betrokkenheid bij het incident wordt momenteel onderzocht. De identiteit van het slachtoffer is op dit moment nog niet bekend.