Kabinet werkt aan verbetering aanpak geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling

Het tegengaan van geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling blijft onverminderd belangrijk en is één van de prioriteiten van dit kabinet. 'Dat slachtoffers nog niet altijd voldoende worden geholpen en beschermd komt vooral door de manier waarop we ondersteuning, preventie, zorg en rechtsbescherming hebben georganiseerd', zo meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vandaag.

'Allesomvattende benadering nodig'

'Het kabinet ziet dat het bestrijden van dit geweld een allesomvattende benadering vraagt en werkt daarom aan verbeteringen op het gebied van zorg, veiligheid en aan een gelijkwaardige positie voor vrouwen in de samenleving', zo schrijven minister Sterk (Langdurige Zorg, Jeugd en Sport) en minister Van Weel (Justitie en Veiligheid), mede namens staatssecretaris Tielen (Onderwijs en Emancipatie) en staatssecretaris Van Bruggen (Justitie en Veiligheid) in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.

'Iedereen veilig'

Minister Sterk: “Iedereen moet veilig kunnen zijn, thuis en op straat. Kinderen hebben het recht in een veilige omgeving op te kunnen groeien. Professionals zetten zich iedere dag met hart en ziel in om onveilige situaties te voorkomen, te herkennen en aan te pakken. Helaas zien we ook dat we hulp en ondersteuning anders moeten organiseren. We werken hard aan merkbare verbetering voor slachtoffers.”

'Enstige gevolgen'

Minister Van Weel: “Huiselijk geweld heeft grote gevolgen voor slachtoffers. Het kan slachtoffers ernstig beschadigen en een voorbode zijn van nog zwaarder geweld, zoals femicide. We willen slachtoffers beter beschermen en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling aanpakken. Zo wordt gewerkt aan het gebruik van het slachtofferdevice in het hele land, de verbetering van de inzet van het tijdelijk huisverbod en de strafrechtelijke aanpak van psychisch geweld.”

'Meer ons best doen'

Staatssecretaris Tielen: “Als iedereen in Nederland vrouwen als gelijkwaardig behandelt, is de basis voor een veilige samenleving stevig. Zolang vrouwen als minder worden beschouwd, blijft geweld tegen vrouwen een hardnekkig probleem. Daarom moeten we meer ons best doen met het doorbreken van die ongelijkwaardigheid in alle hoeken en wijken van ons land.”

Voorkomen en eerder in beeld krijgen van geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling

De kabinetsbrede aanpak begint bij het voorkomen en eerder in beeld krijgen van dit geweld. Een gelijkwaardige positie voor vrouwen in de samenleving en het bestrijden van schadelijke gendernormen en stereotyperingen is daarin cruciaal. Daarnaast is professionele en maatschappelijke bewustwording nodig om signalen van onveiligheid door omstanders, slachtoffers zelf en professionals op tijd te herkennen. Daarom start eind augustus opnieuw de publiekscampagne ‘Waar ben je?’ over het gevaar van dwingende controle.

Verbeteren manier van werken en deskundigheid professionals

Professionals moeten goed samenwerken, gezamenlijk veiligheidsrisico’s inschatten en daar vervolgens gezamenlijk in handelen. Kennis onder professionals over geweldspatronen zoals dwingende controle en de rode vlaggen die vaak voorafgaan aan femicide moet op peil zijn en het moet duidelijk zijn waar de juiste expertise te halen is.

Toegankelijke voorzieningen en beter hulpaanbod

Door toenemende druk op Veilig Thuis, de Centra Seksueel Geweld en opvangvoorzieningen, zoals de vrouwenopvang, lopen wachttijden op. Er wordt door Veilig Thuis hard gewerkt aan het terugdringen van wachtlijsten en aan een 24/7 chatfunctie om toegankelijker te zijn. Daarnaast bekijkt het kabinet hoe en welke onderdelen van de Filomena aanpak landelijk kunnen worden toegepast. Verder zorgt het kabinet ervoor dat er passende interventies zijn om slachtoffers goed te beschermen en daders stevig aan te pakken.

Betere lokale, regionale en landelijke samenwerking

Het kabinet zorgt ervoor dat instanties beter gaan samenwerken zodat onveilige situaties eerder in beeld komen en passende hulp sneller wordt opgestart. Het beter en meer uitwisselen van gegevens tussen Veilig Thuis en andere instanties zoals de politie, zorgverleners en scholen is hierbij cruciaal. Daarnaast wordt er verder gewerkt aan het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming om op een betere manier om te gaan met gezinnen waar (mogelijk) onveilige situaties zijn. Voor gezinnen betekent deze nieuwe manier van werken dat zij één vast aanspreekpunt krijgen, niet telkens opnieuw het verhaal hoeven te doen en sneller passende hulp of ondersteuning krijgen.