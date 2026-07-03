Drogisterijmedewerkers winnen eerste slag om de zondagstoeslag

De werkgevers wilden in een nieuwe cao onder meer fors snijden in de zondagstoeslag. Na de acties zien de drogisterijconcerns daarvan af en blijven zij de zondagstoeslag van 100% uitbetalen.



Winkelmedewerkers hebben deze eerste slag gewonnen, maar plannen nieuwe acties omdat de lonen nog steeds achterblijven.

‘Dit is een overwinning voor ons allemaal’, zegt assistent-winkelmanager Cindy van Etos in Apeldoorn die actief lid is van FNV Handel. ‘De zondag is een bijzondere dag die je het liefst met familie of vrienden doorbrengt. En als de winkel dan zo nodig open moet, dan moet daar wat tegenover staan. We gaan nu door met actievoeren, want onze lonen zijn nog steeds te laag. Als je er bijvoorbeeld als alleenstaande ouder je gezin van moet onderhouden heb je er nog een baan naast nodig, dat klopt toch niet?’

Cao-onderhandelingen



De drogisterijconcerns wilden de cao-onderhandelingen aangrijpen om de zondagstoeslag te halveren. Dat voorstel is na de stakingen van tafel. Voor veel medewerkers, van wie een groot deel op of net boven het minimumloon verdient, is de zondagstoeslag een belangrijk onderdeel van het inkomen. Voor veel jongeren met een jeugdloon is de zondag zelfs de enige dag waarop zij een fatsoenlijk loon ontvangen.

Weekend afschaffen



De strijd om de zondag in de drogisterijen staat niet op zichzelf. Terwijl grote winkelconcerns proberen te bezuinigen op toeslagen voor werken op zondag, werkt het kabinet aan een herziening van de Winkeltijdenwet die de openingstijden nog verder zal oprekken en van de zondag een maandag maakt. De rekening van steeds langere openingstijden komt zo telkens weer bij werkenden terecht. De drogisterijmedewerkers zetten hun strijd dan ook voort, zij maken hun plannen voor acties binnenkort bekend, stakingen zijn niet uitgesloten.

Achter bij de inflatie



De werkgevers hebben een loonsverhoging van 2,5% toegezegd. Deze verhoging blijft achter bij de inflatie en de medewerkers willen een hogere loonsverhoging. Er is dus nog geen nieuwe cao. Dus voor de medewerkers blijft er nog veel om voor te vechten.

Loonontwikkeling minder positief



Shefania Sewbaks, vakbondsbestuurder FNV Handel: ‘De medewerkers verdienen een veel betere loonsverhoging, zeker als je kijkt naar de miljardenwinsten van deze concerns. Eigenaars als Ahold Delhaize en A.S. Watson hebben meer dan genoeg financiële ruimte. Het geld moet gaan naar de mensen die de omzetten mogelijk maken, in plaats van alleen maar naar de rijke top en de aandeelhouders. Daarom blijven we actievoeren. Waar en wanneer, dat maken we binnenkort bekend.’