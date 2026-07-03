Start verkenning naar beste oplossing voor verbreding Rijnbrug

De provincies Utrecht en Gelderland starten een verkenning naar verschillende mogelijkheden voor de verbreding van de Rijnbrug tussen Rhenen en Kesteren.

Aanleiding is aanvullend technisch onderzoek naar de huidige voorkeursvariant uit 2018. Daarbij is ook gekeken naar mogelijke alternatieve oplossingsrichtingen voor de verbreding van de brug. Uit dit onderzoek blijkt dat de eerder vastgestelde voorkeursvariant technisch uitvoerbaar is, maar meer risico's en hogere kosten met zich meebrengt dan eerder gedacht.

Zicht op de Rijnbrug over de Rijn bij Rhenen



De Rijnbrug en de aansluitende N233 vormen een belangrijke verbinding tussen de provincies Utrecht en Gelderland. Om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeteren, besloten beide provincies in 2018 de weg van twee naar vier rijstroken te verbreden door een nieuwe bovenbouw te realiseren op de bestaande brugpijlers.

Nieuwe inzichten voor de verbreding van de Rijnbrug



De afgelopen maanden is aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de haal- en uitvoerbaarheid van het oorspronkelijke brugontwerp. Daaruit blijkt dat de verbreding van de Rijnbrug technisch mogelijk is, maar gepaard gaat met grote technische uitdagingen. De bestaande brugconstructie moet daarvoor ingrijpender worden versterkt dan eerder gedacht. Ook blijkt dat de werkzaamheden veel hinder veroorzaken voor weg- en vaarweggebruikers en dat de kosten een stuk hoger uitvallen dan eerder geraamd.

Ook zijn in het onderzoek drie alternatieve oplossingsrichtingen in beeld gebracht: een aanpassing van de bestaande brugconstructie, een tweede brug naast de bestaande Rijnbrug of de vervanging van de bestaande Rijnbrug door een nieuwe bredere brug. Op hoofdlijnen lijken deze beter te presteren op technische risico's, kosten en hinder tijdens de uitvoering.

Verkenning naar beste oplossing



Op basis van de onderzoeksresultaten starten de provincies een verkenningsfase. In deze fase worden de verschillende oplossingsrichtingen voor de verbreding van de Rijnbrug verder uitgewerkt en onderzocht. Ook worden gemeenten, inwoners, bedrijven en andere betrokken partijen actief betrokken bij het proces.