Vijf miljoen extra voor verduurzaming slecht geïsoleerde koopwoningen

De provincie Utrecht zet nog eens vijf miljoen euro in om eigenaren van relatief goedkope, slecht geïsoleerde koopwoningen te stimuleren hun huis beter te isoleren.

Het bedrag is de tweede helft van de in totaal 10 miljoen euro die eerder werd gereserveerd. Dit deel zou beschikbaar komen als de subsidieregeling succesvol is. Uit een evaluatie blijkt nu dat door de subsidie de afgelopen twee jaar ruim tweeduizend huizen beter zijn geïsoleerd.

De subsidie maakt deel uit van het Meerjarig Collectief Ontzorgingsprogramma van het Energie Diensten Centrum (EDC). Binnen het EDC werken provincie en gemeenten samen om particuliere woningeigenaren te helpen hun huis te isoleren. Gemeenten bieden financiële ondersteuning voor de eerste isolatiemaatregel; de provincie geeft een extra bijdrage als woningeigenaren ook een tweede maatregel nemen. Die bijdrage wordt direct verrekend op de factuur of kunnen woningeigenaren achteraf declareren. Uit de evaluatie blijkt dat deze aanpak werkt: ongeveer 34 procent van de deelnemers kiest voor een extra isolatiemaatregel. Dat is duidelijk meer dan vooraf werd verwacht.

Gedeputeerde Huib van Essen van Energie van de provincie Utrecht: “Dit is een prachtig voorbeeld hoe provincie en gemeenten samenwerken aan het verduurzamen van woningen. Met deze aanpak maken we het voor woningeigenaren makkelijker om hun huis te verduurzamen, verleiden we ze om die extra stap te zetten én versnellen we de energietransitie in de provincie.”

Stijging subsidie-aanvragen



De verwachting is dat het aantal aanvragen voor de provinciale bijdrage de komende jaren zal stijgen naar circa achtduizend isolatiemaatregelen. Daarbij speelt mee dat het aantal gemeenten dat deelneemt aan het Meerjarig Collectief Ontzorgingsprogramma is gegroeid van 14 bij de start in 2024 naar inmiddels 22, waardoor het aantal subsidieaanvragen vermoedelijk zal toenemen.

Het ontzorgingsprogramma, waar de subsidieregeling deel van uitmaakt loopt tot 2028 en kan daarna met twee jaar worden verlengd. Ook verkent de provincie hoe de regeling ook beschikbaar kan worden gemaakt voor Verenging van Eigenaren en monumenten.