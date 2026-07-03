Waterstof Oost-Nederland stap dichterbij

De provincie Overijssel, gemeente Deventer, Firan en de regio Stedendriehoek onderzoeken samen of het technisch, ruimtelijk en economisch haalbaar is om aan te sluiten op het landelijk waterstofnetwerk. Daarmee komt de beschikbaarheid van waterstof voor Oost-Nederland een stap dichterbij.

Waterstof is cruciaal voor de verduurzaming van sectoren die moeilijk over kunnen stappen op elektriciteit, zoals de industrie en logistiek. Daarmee is waterstof onmisbaar in het toekomstige energiesysteem.

Duurzamer en economische groei



De provincie, gemeente Deventer, Firan en de regio Stedendriehoek hebben afspraken gemaakt over de uitvoering van het onderzoek. Deze afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst (Valve Study Agreement). Het uiteindelijke doel is een samenhangende energievoorziening, zodat de regio duurzamer wordt en economisch kan groeien. De uitkomsten van het onderzoek bepalen de vervolgstappen richting aansluiting. Daarmee wordt de regio een belangrijke schakel in de energievoorziening van Nederland.

Snel aansluiten onder gunstige voorwaarden



Het landelijke waterstofnetwerk, ontwikkeld door Hynetwork, loopt in Oost Nederland langs Deventer en verbindt vanaf de jaren '30 de belangrijkste industriële gebieden van Nederland. Door nu samen deze stap te zetten, willen de partijen zeker stellen dat de regio snel en onder gunstige voorwaarden kan aansluiten.

GROHW Deventer



In Deventer wordt onder de naam GROHW (Green Oxygen Hydrogen and Wasteheat) samengewerkt door een consortium van bedrijven aan een regionaal waterstofnetwerk voor bedrijven De ontwikkeling daarvan bevindt zich inmiddels in de realisatiefase: de eerste onderdelen van de infrastructuur zijn al in gebruik en maken het mogelijk bedrijven te verbinden en het netwerk in de regio verder op te schalen.