Provincie verbetert verkeersveiligheid op de N502 en N503

De provincie Noord-Holland wil de N503 en de N502 tussen de Burgervlotbrug en Groote Keeten veiliger maken. Op beide wegen wordt nu vaak (te) hard gereden en dat zorgt voor ongelukken en onveilige situaties.

Er is een ontwerp gemaakt om deze wegen in de Kop van Noord-Holland anders in te richten. Daarnaast wil de provincie de maximumsnelheid verlagen.



Het ontwerp van de provincie gaat over het stuk tussen de N9 en Groote Keeten op de N502, en de N503 tussen de N9 en de N502. In het ontwerp zijn de volgende aanpassingen uitgewerkt:

De wegen krijgen verkeersplateaus (verhogingen in het wegdek) op gevaarlijke plekken om automobilisten meer te stimuleren om hun snelheid te minderen. De maximumsnelheid is op sommige stukken nu 80 km/uur. Dit gaat overal naar 50 km/uur (binnen de bebouwde kom) of 60 km/uur (buiten de bebouwde kom).



De maximumsnelheden zijn logisch voor de weggebruiker en staan duidelijk aangegeven. De grenzen van de bebouwde kom komen op logische plekken te liggen. De belijning op de weg wordt aangepast, zodat de rijbaan smaller wordt. Zo past de breedte van de weg bij de maximumsnelheid.

Bewoners betrekken



De provincie werkt al langer aan de plannen. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen om de veiligheid op de N502 en N503 te verbeteren. Bewoners en betrokkenen zijn actief betrokken bij dit proces. In september 2025 stuurde de provincie een enquête naar omwonenden en belanghebbenden. Deze is ingevuld door ruim 100 mensen. In februari 2026 zijn er bewonersbijeenkomsten georganiseerd in Petten en Callantsoog. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomsten zijn onder andere de resultaten van de enquête besproken en is het ontwerp gepresenteerd. De reacties waren overwegend positief.

De inbreng van betrokkenen is meegenomen in het ontwerp. Zo is er gekeken naar de plaats van bromfietsers op de weg. Ook is een onderzoek gedaan naar de doorstroming op punten waar de weg smaller wordt, nadat bewoners hun zorgen hadden geuit hierover. Daarnaast bleek dat er problemen waren met een verkeersplateau (brede verkeersdrempel) net iets buiten het aangegeven gebied. Hierdoor traden er sneller beschadigingen op aan de weg en aan auto's. De provincie gaat het plateau aanpassen.



Het belangrijkste doel van de maatregelen is het bevorderen van de verkeersveiligheid. Daarnaast is er een positief bijkomend effect. Omdat er volgens berekeningen van de provincie minder verkeer over de N502 rijdt, komt er naar verwachting minder stikstofneerslag terecht in de nabijgelegen kwetsbare natuurgebieden het Zwanenwater en de Pettemerduinen.

Bushaltes



De provincie gaat gelijktijdig met de werkzaamheden de bushaltes langs de N502 en de N503 aanpakken. Deze worden toegankelijk gemaakt voor mensen die mindervalide of slechtziend zijn. Ook mensen met bijvoorbeeld een kinderwagen, een boodschappenwagentje of een rollator kunnen dan makkelijker in- en uitstappen.

Faunapassages



Langs het traject komen 3 faunapassages. Dit zijn tunnels onder de weg (duikers), die bedoeld zijn om klein wild, zoals hazen, kleine roofdieren en padden, veilig te laten oversteken.

Volgende fase



In het najaar gaat het project naar verwachting de planfase in. In die fase wordt het ontwerp verder uitgewerkt op detailniveau. Bewoners en betrokkenen worden meegenomen in de plannen.