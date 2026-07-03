Sterke economie, maar groeiende druk op wonen en leefomgeving in Noord-Holland

De Brede Basismonitor Noord-Holland 2026 laat zien dat vooral op het gebied van wonen, natuur en milieu ontwikkelingen onder druk staan. De economie groot blijft en de provincie doet het goed op het gebied van welzijn, samenleving en gezondheid.

De monitor geeft ook inzicht in ontwikkelingen rond thema’s als gezondheid, bereikbaarheid en klimaat.

Met de Brede Basismonitor Noord-Holland Opent een externe link worden belangrijke trends in de provincie op overzichtelijke en systematische wijze gevolgd. Eigen onderzoek en onderzoeksgegevens van andere instanties zijn de basis. De brede welvaart waar in de monitor naar wordt verwezen gaat verder dan alleen economische groei. Het gaat ook over thema’s als welzijn, samenleving, gezondheid, werk, bereikbaarheid, wonen, natuur, milieu en klimaat. De provincie gebruikt de gegevens uit de Brede Basismonitor Opent een externe link bij het maken van beleid, maar de informatie is ook beschikbaar voor anderen.

Woningmarkt onder druk



De monitor laat zien dat de woningmarkt een van de grootste uitdagingen blijft in de provincie. Het woningtekort is hoog en de markt is krap. Noord-Holland kent de hoogste woningprijzen van Nederland, waardoor de betaalbaarheid voor veel inwoners onder druk staat. Ook de tevredenheid over woning en woonomgeving ligt iets lager dan het landelijk gemiddelde. Het aantal woningbouwplannen vertoont een licht dalende trend. Positief is de recente toename van het aantal woningen waarvan de bouw is gestart. Toch is dit nog onvoldoende om te voldoen aan de woningbouwopgave. In Noord-Holland zijn meer woningbouwplannen nodig die op de korte termijn kunnen worden gerealiseerd.

Sterke economie, maar zorgen bij huishoudens



Noord-Holland blijft de provincie met de grootste economie en een hoog bruto binnenlands product per inwoner. Ook zijn de inkomens relatief hoog.

Tegelijkertijd zijn inwoners minder positief over hun financiële situatie. Relatief veel huishoudens hebben te maken met schulden en het vermogen ligt lager dan gemiddeld, mede door het lagere aandeel koopwoningen. Investeringen in innovatie nemen toe, maar groeien niet sneller dan de economie als geheel, waardoor de innovatiekracht per saldo stabiel blijft.

Natuur en milieu blijven achter



De natuur in Noord-Holland staat onder druk. De biodiversiteit neemt al langere tijd af en blijft achter bij de landelijke ontwikkeling. Ook de hoeveelheid groenblauwe ruimte per inwoner is relatief laag, wat samenhangt met de hoge bevolkingsdichtheid.

Op het gebied van milieu is het beeld wisselend, maar op meerdere onderdelen ongunstig. Zo liggen de geluid- en lichthinder ruim boven het landelijk gemiddelde. Tegelijk zijn er ook positieve ontwikkelingen, zoals de opnieuw afgenomen stikstofuitstoot: de uitstoot van zowel ammoniak als stikstofoxiden vertonen een dalende trend. Ook is de fosfaatuitstoot relatief laag en ligt de luchtkwaliteit rond het Nederlands gemiddelde. De zwemwaterkwaliteit is over het algemeen goed, maar voldoet niet aan de norm.

Overige ontwikkelingen



Meer mensen zijn aan het werk, de gezondheid van inwoners is relatief goed en de bereikbaarheid met openbaar vervoer is sterk. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de verkeersdoorstroming en -veiligheid, onder meer door een toename van het aantal verkeersslachtoffers.