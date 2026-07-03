Provincie stelt € 600.000 beschikbaar voor bescherming kwetsbare planten en dieren

De provincie Noord-Holland stelt de komende 3 jaar in totaal € 600.000 beschikbaar om kwetsbare planten- en diersoorten te beschermen en hun leefgebied te verbeteren.

Met deze regeling ondersteunt de provincie projecten die direct bijdragen aan het behoud en herstel van soorten die het moeilijk hebben.

Kwetsbare soorten staan onder druk

In Noord-Holland staan verschillende plant- en diersoorten onder druk. Voor een aantal daarvan is extra kennis en gerichte inzet nodig om te kunnen voortbestaan. Daarom heeft de provincie een lijst opgesteld met soorten die extra aandacht vragen, zoals de kamsalamander, de duinmaskerbij, de aal, de duinbollenzweefvlieg en het dichtbloemig-kweldergras. Met de subsidie ondersteunt de provincie initiatieven die het leefgebied en leefomstandigheden van deze soorten verbeteren. Zo stimuleert de provincie projecten van organisaties die bijdragen aan de verbetering van de biodiversiteit in Noord-Holland.