Vervoerregio en provincie Noord-Holland pakken verkeersveiligheid brommobielen aan

De brommobiel wint aan populariteit, vooral in gebieden zoals de regio Amsterdam en bijvoorbeeld het Gooi. Omdat de verkeersregels voor deze voertuigen vaak nog niet helemaal duidelijk zijn trekken de Vervoerregio en de provincie Noord-Holland samen op om de verkeersveiligheid rondom brommobielen aan te pakken.

Met onder andere flyers en andere communicatie over de specifieke verkeersregels voor brommobielen en meer aandacht voor verkeersborden.

Niels Bonenkamp, lid dagelijks bestuur Vervoerregio: “Bestuurders van brommobielen voelen zich soms onveilig tussen groter verkeer op de weg. Het is niet toegestaan dat ze over het (brom)fietspad rijden en ze kunnen daar voor gevaarlijke situaties zorgen. Het is hoog tijd dat er meer bekendheid komt over de verkeersregels voor deze brommobielen.”

Onderzoek verkeersveiligheid brommobielen



Uit onderzoek van de Vervoerregio en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijken er meerdere redenen te zijn voor de onveiligheid rondom het gebruik van brommobielen: beperkte verkeerskennis van bestuurders, verwarring over de plaats op de weg en het ontbreken van specifieke navigatie voor brommobielen kunnen tot onveilige situaties leiden in het verkeer.

Gedeputeerde mobiliteit Jeroen Olthof: “We zijn al lang niet meer het land waar we alleen te maken hebben met de fiets, de auto en de brommer. Onze wegen en fietspaden zijn alleen in beginsel niet aangelegd voor alle vervoersmiddelen die erbij zijn gekomen in de afgelopen jaren. Toch moeten we er met elkaar voor zorgen dat ook die vervoersmiddelen niet tot gevaarlijke situaties leiden in het verkeer. Daar pakken we als provincie en vervoerregio een rol, maar we hebben daar zeker ook het Rijk, gemeenten en politie voor nodig.”

De Vervoerregio bracht het wegennetwerk voor brommobielen in kaart. Daaruit blijkt dat verkeersborden soms ontbreken, of om een andere reden voor onduidelijkheid zorgen waardoor verkeerde routekeuzes kunnen ontstaan. De Vervoerregio en de provincie selecteren de komende tijd prioriteitslocaties waar de verkeerssituatie met voorrang wordt aangepakt. Denk daarbij aan het tijdig aangeven van routes naar auto- en snelwegen. Handhaving is ook belangrijk, daarover gaan de Vervoerregio en de provincie in gesprek met politie en gemeenten.

Oproep aan ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



De Vervoerregio en provincie Noord-Holland roepen ook minister Karremans per brief op om landelijk maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid rondom brommobielen te verbeteren. Bijvoorbeeld door strengere voorwaarden te binden aan het rijden in een brommobiel, zoals een verplicht autorijbewijs en daarmee ook een hogere leeftijdsgrens en een andere naam voor het voertuig om de associatie met de auto te versterken.