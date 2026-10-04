FNV en CNV stellen Sanquin Bloedvoorziening ultimatum

Vandaag hebben vakbonden FNV en CNV een ultimatum gestuurd aan Sanquin Bloedvoorziening. Het ultimatum volgt op het afwijzen door de vakbondsleden van het cao-eindbod van Sanquin.

John van Dorland, vakbondsbestuurder FNV: ‘De actiebereidheid onder de leden is groot. Iemand zei al: We prikken het niet meer. Het eindbod van Sanquin is veel te mager en dan ook massaal afgewezen. In de nieuwe cao willen een fatsoenlijke loonsverhoging die ingaat op 1 januari en niet pas halverwege het jaar. Ook ligt het loonbod onder het huidige inflatieniveau. We willen daarnaast een verbeterde reiskostenvergoeding en heldere afspraken in het kader van generatiebeleid zodat iedereen het werk gezond kan blijven doen en gezond het pensioen kan halen.’

Ultimatum verloop op dinsdag 6 oktober om 17:00 uur.



Van Dorland: ‘Het ultimatum geeft Sanquin nog één kans om tot betere afspraken te komen. We blijven bereid om te onderhandelen over een verbeterd voorstel. Maar na maanden van overleg en een massale afwijzing van het eindbod moet er nu wel iets veranderen.’