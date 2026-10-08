NVM: Meer keuze op woningmarkt voor kopers

Woningkopers kregen in het derde kwartaal van 2026 meer keuze en soms wat ruimte om te onderhandelen. 'De woningmarkt blijft wel krap en de verschillen tussen regio’s en woningen zijn groot', zo meldt NVM donderdag op basis van de nieuwste woningmarktcijfers over het derde kwartaal van 2026.

Gemiddelde verkoopprijs van 503.000,- euro

Bij NVM-makelaars stonden 39.000 bestaande woningen te koop, 24 procent meer dan een jaar geleden. Tegelijkertijd bleef de verkoop op jaarbasis stabiel: NVM-makelaars verkochten circa 41.700 woningen. De gemiddelde verkoopprijs kwam uit op €503.000, een stijging van 1,8 procent op jaarbasis. De prijsstijging vlakte hiermee verder af.

'Iets meer lucht voor woningkopers'

Lana Goutsmits-Gerssen, voorzitter van de vakgroep NVM Wonen: “Meer aanbod geeft woningkopers iets meer lucht. Ze hebben meer keuze, kunnen vaker een tweede bezichtiging plannen en krijgen bij sommige woningen meer ruimte om te onderhandelen. De verkopen van bestaande woningen blijven op jaarbasis op peil, terwijl de prijsstijging verder afvlakt. Toch blijft de markt krap: bij bijna twee derde van de verkopen wordt nog steeds overboden. De verschillen tussen regio’s en woningen zijn groot. Goed onderhoud, het energielabel en een passende vraagprijs maken verschil. Met hun lokale kennis helpen NVM-makelaars kopers en verkopers om hun mogelijkheden goed in te schatten. Ook bij nieuwbouw neemt de keuze toe, maar blijven de verkopen achter. Lange bouwtijden en hoge overbruggingskosten maken de stap lastiger. Meer aanbod moet daarom ook meer passende keuze bieden: woningen die aansluiten bij wat mensen zoeken en kunnen betalen.”

Woningverkoop blijft op peil

NVM-makelaars verkochten in het derde kwartaal 41.700 bestaande woningen, ongeveer evenveel als een jaar geleden. Vooral appartementen zorgden voor de groei, mede doordat nog steeds voormalige huurwoningen te koop werden gezet. De zomervakantie zorgde zoals gebruikelijk voor minder transacties, al was de daling iets groter dan normaal. Ten opzichte van het vorige kwartaal daalde het aantal verkopen met 8 procent. Onzekerheid bij kopers en een licht afnemende vraag speelden daarbij ook een rol.

Prijsstijging vlakt verder af

De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning bedroeg €503.000. Op jaarbasis stegen de prijzen met 1,8 procent. Bij appartementen en tussenwoningen bleef de stijging beperkt tot 1,2 procent, terwijl twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen ruim 3 procent duurder werden. De groei van het aanbod, de hogere rente en onzekerheid onder kopers remden de prijsontwikkeling.

Lokaal grote verschillen

De lokale verschillen waren groot. In Zuidwest-Drenthe stegen de prijzen op jaarbasis met 8,3 procent en in Noord-Limburg met 6,7 procent. In Zeeuws-Vlaanderen, Overig Zeeland en de agglomeraties Haarlem en Leiden daalden de prijzen licht. In Groot-Amsterdam bleef de stijging beperkt tot 0,6 procent. Een landelijk gemiddelde vertelt daardoor slechts een deel van het verhaal. De situatie in de buurt en de kenmerken van een woning bepalen welke kansen kopers en verkopers hebben.

Aanbod verruimt

In het derde kwartaal werden via NVM-makelaars circa 48.500 bestaande woningen te koop gezet, 5 procent meer dan een jaar eerder. Vooral appartementen zorgden voor de groei, mede doordat voormalige huurwoningen te koop werden gezet. Het aantal beschikbare koopwoningen steeg naar 39.000, 6 procent meer dan vorig kwartaal. Het aanbod van tussen- en hoekwoningen groeide op jaarbasis met 30 procent. De grotere keuze maakte het voor kopers gemakkelijker om woningen te vergelijken. Het aanbod van voormalige huurwoningen verruimde de koopmarkt, maar verkleinde daarbij wel het aanbod voor huurders.