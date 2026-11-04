Meer bewustzijn over woondiscriminatie, maar nog geen gelijke kansen voor iedereen

Verhuurbemiddelaars herkennen discriminerende verzoeken van verhuurders voor wie ze bemiddelen steeds vaker, maar wijzen deze nog niet altijd af. Ook hebben woningzoekenden met een Marokkaans klinkende naam minder kans op het kunnen bezichtigen van een woning. Dat blijkt uit de 5e landelijke monitor naar discriminatie bij woningverhuur, die minister Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Sinds 2020 wordt jaarlijks onderzocht hoe vaak discriminatie bij woningverhuur voorkomt. Met correspondentietesten wordt onderzocht of iemands afkomst, partnerkeuze of gender invloed heeft op de kans om een uitnodiging voor een bezichtiging te krijgen. Hiervoor worden reacties van fictieve woningzoekenden met elkaar vergeleken. Ook worden mystery calls ingezet. Acteurs bellen verhuurbemiddelaars en doen alsof ze verhuurders zijn die bepaalde groepen woningzoekenden willen uitsluiten.

Bewustzijn groeit

In de vorige monitor (2024/2025) werd op basis van de correspondentietesten voor het eerst geen discriminatie vastgesteld voor de onderzochte groepen. In de 5e monitor kregen woningzoekenden met een Marokkaans klinkende naam wel weer minder vaak een uitnodiging voor een bezichtiging: bij mannen was de netto-discriminatiegraad 14% en bij vrouwen 16%.

De mystery calls laten zien dat verhuurbemiddelaars vaker aangeven dat verzoeken om bepaalde groepen woningzoekenden uit te sluiten discriminerend zijn. Maar ze wijzen het niet altijd meteen af. Een totaal van 78,5% van de verhuurbemiddelaars biedt er, zo blijkt uit de nieuwe onderzoeksresultaten, direct of indirect ruimte aan. Dit is vrijwel gelijk aan de vorige monitor (2024/2025), toen het om 77,5% ging. Op de langere termijn is wel een daling zichtbaar: van 84% in 2020 naar 78,5% in de monitor 2025/2026.

Gezamenlijke inzet blijft nodig

Het Verwey-Jonker Instituut voert de landelijke monitor de komende 2 jaar nog uit. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijft de ontwikkelingen jaarlijks volgen en werkt samen met gemeenten, brancheverenigingen en andere partners aan bewustwording en het tegengaan van woondiscriminatie. De resultaten laten zien dat de gezamenlijke inzet van de afgelopen jaren op onderdelen effect lijkt te hebben.

Dit najaar volgt een landelijke campagne via sociale media die verhuurders en bemiddelaars oproept tot eerlijke en transparante selectie, en huurders en woningzoekenden wijst op wat ze kunnen doen als ze discriminatie ervaren. Gemeenten kunnen bij gevallen van discriminatie optreden tegen verhuurders, onder meer met boetes. Het doel blijft een huurmarkt waarop iedereen een eerlijke kans krijgt op een woning.