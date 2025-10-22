Code Oranje: Nederland zet zich schrap voor storm Benjamin

Het KNMI heeft woensdag voor donderdagavond code oranje afgegeven vanwege storm Benjamin die op dit moment richting ons land trekt.

Code Oranje

'Vanaf donderdagavond is er in het hele land kans op zware windstoten. In de kustprovincies in het westen kunnen zeer zware windstoten voorkomen, hiervoor geldt code oranje', aldus het KNMI.

Storm Benjamin

Storm Benjamin bereikt als eerste het zuidwesten, in de loop van de avond en in de nacht naar vrijdag breidt de storm zich over de rest van het land uit. In de rest van het land geldt daarom code geel. Hierdoor kan er schade en gevaar ontstaan door rondvliegende voorwerpen of afbrekende takken en kan het (weg)verkeer (ernstige) hinder ondervinden. Vrijdag neemt de wind langzaam af, het laatst in het Waddengebied.

Westelijk kustgebied windstoten tot 120 km/h

De windstoten komen uit een west tot noordwest richting. In de westelijke kustgebieden zijn zeer zware windstoten van 100-120 km/uur mogelijk. Elders worden zware windstoten van 80-90 km/uur verwacht en dieper landinwaarts van ca. 80 km/uur.