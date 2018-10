Koeman voegt 4 debutanten toe aan selectie Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft aan zijn selectie voor de duels van het Nederlands elftal met Duitsland en België vier nieuwe gezichten toegevoegd: Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Brugge) en de PSV’ers Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Pablo Rosario. 'In tegenstelling tot debutanten Bergwijn, Groeneveld en Rosario, behoorde Dumfries niet tot de 31-koppige voorselectie', zo heeft de KNVB vrijdag bekendgemaakt.

Overzicht 25-koppige selectie

Bondscoach Ronald Koeman heeft de volgende 25 spelers uitgenodigd voor het trainingskamp van Oranje. Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Bournemouth), Ryan Babel (Besiktas), Donny van de Beek (Ajax), Steven Bergwijn (PSV), Marco Bizot (AZ), Daley Blind (Ajax), Jasper Cillessen (Barcelona), Memphis Depay (Olympique Lyon), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (PSV), Arnaut Danjuma Groeneveld (Club Brugge), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Frenkie de Jong (Ajax), Luuk de Jong (PSV), Matthijs de Ligt (Ajax), Quincy Promes (Sevilla), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Pablo Rosario (PSV), Kevin Strootman (Olympique Marseille), Tonny Vilhena (Feyenoord), Stefan de Vrij (Inter), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Jeroen Zoet (PSV).

Duitsland

Het Nederlands elftal treedt zaterdag 13 oktober om 20.45 uur aan tegen Duitsland. Plaats van handeling is de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Voor Oranjes eerste thuiswedstrijd in het kader van de UEFA Nations League zijn op dit moment nog maar tweeduizend kaarten beschikbaar. Ruim 51.000 toegangsbewijzen gingen al van de hand.

Afscheid Kuyt en Van der Vaart

De KNVB neemt rondom het duel met Duitsland ook afscheid van internationals Dirk Kuyt (104 caps) en Rafael van der Vaart (109 interlands). Beiden zijn exponenten van een generatie die het Oranjelegioen en voetballiefhebbers over de hele wereld in extase heeft gebracht. Vanwege hun grote verdiensten voor het Nederlandse voetbal verdienen zij een bijzondere avond. De Oranjefans kunnen zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA nog eenmaal hun waardering voor en dank uiten aan de twee centurions.

België

Na het duel met de Duitsers reist Oranje naar Brussel waar dinsdag 16 oktober een vriendschappelijke ontmoeting staat gepland met de Rode Duivels. In het Koning Boudewijnstadion klinkt het eerste fluitsignaal om 20.45 uur.