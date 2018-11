Van Barneveld stopt volgend jaar met darten: 'aan alle goede dingen komt een eind'

Op Twitter schrijft hij: 'Aan alle goede dingen komt een eind.

Al ruim 35 jaar draai ik mee in de top van het darten. Met hoge pieken en diepe dalen. Met vijf mooie wereldtitels en heel veel meer andere mooie prijzen die ik gewonnen heb. Ik heb vele landen gezien en onvoorstelbaar veel mensen ontmoet. Deze sport bracht mij alles waar ik op kon hopen en daar zal ik altijd dankbaar voor zijn. Maar ik heb besloten dat 2019 mijn laatste jaar zal zijn als professioneel darter.'

Afscheid bij WK 2019

De 51-jarige darter sluit zijn carrière af met het WK dat in 2019 begint. De finale hiervan vindt plaats in de eerste dagen van 2020. 'Barney' is al sinds 1984 actief in de sport en haalde heel wat prijzen binnen. De jaren 2003 en 2005 waren zijn succesvolste jaren toen hij bijna alles won wat er te winnen valt. De Hagenaar is vijfvoudig wereldkampioen. Inmiddels heeft hij aangegeven dat het vele van huis zijn en het reizen hem wel steeds zwaarder gaan vallen. Begin dit jaar was hij in het buitenland toen zijn vrouw thuis oog in oog stond met inbrekers. Fysiek wordt het wat minder en hij wil ook meer tijd hebben voor de kleinkinderne. Van Barneveld: 'Komend jaar wordt mijn 35ste jaar als darter op het hoogste niveau en het wordt mijn laatste jaar. Ik merk aan mezelf dat ik het niet meer kan bijbenen. Ik voel me niet meer 100 procent fit en in mijn privé-leven is veel gebeurd. Ik kan dit niet meer elke week opbrengen en mis de echte motivatie. Ik ben een winnaar, maar momenteel win ik geen toernooien meer. Het zou geweldig zijn als ik een van de komende grote toernooien toch nog op mijn naam schrijf.’

Doorbraak in 1995

Van Barnevelds doorbraak kwam in 1995 toen hij de WK-finale van de Embassy verloor, toen hij nog postbode was. In 1998 werd hij wel wereldkampioen bij de BDO-bond en daarna volgde er nog wereldtitels in 1999, 2003 en 2005 en in 2007 bij de PDC-bond.