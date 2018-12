Rotterdam wil Tour de France weer naar Nederland halen

De gemeente stelt zich kandidaat voor de proloog in 2023, 2024 of 2025. In het project ‘Rotterdam Demarreert’ werkt de stad de komende jaren aan een landelijke samenwerking om meerdere etappes in Nederland te laten verrijden.

Rotterdam heeft goede ervaringen met het organiseren van de start van de Tour de France. De Rotterdamse Grand Départ in 2010 was een groot feest. De stad trok in dat weekend een miljoen bezoekers, beelden van de stad gingen de wereld over en 70% van de Rotterdammers was trots op de start van de Tour. In 2015 passeerde de Tour Rotterdam tijdens de etappe van Utrecht naar Neeltje Jans.

De stad gaat de positieve energie die de komst van dit soort evenementen met zich meebrengt, gebruiken om de stad verder te ontwikkelen. Zo wil de stad de Grand Départ gebruiken om nog meer mensen te inspireren om vaker de fiets te pakken – als duurzaam transportmiddel, als sportieve uitdaging maar ook omdat het gezond en leuk is om te bewegen.

Samenwerking

Wethouder Sven de Langen (CDA) van sport: “Onze stad is bij uitstek geschikt voor dit soort grote internationale evenementen. We willen dit echter niet alleen doen. Voor deze evenementen zoeken we de samenwerking met de andere grote steden in het land en met de gebieden om ons heen. We willen dat dit evenementen van heel Nederland worden. Wij willen daarvoor graag vol op de pedalen. Vandaar nu dit besluit en de uitnodiging aan anderen: doe met ons mee. Laten we er samen een feest voor heel Nederland van maken.”

Grand Départ 2010

In de zomer van 2010 viel de stad Rotterdam de eer te beurt om de start van de Tour de France te organiseren. Van donderdag 1 tot en met zondag 4 juli 2010 stond Rotterdam volledig in het teken van de Grand Départ. Tijdens deze 97ste editie van een van de grootste sportevenementen ter wereld werden bijna een miljoen bezoeken afgelegd aan de stad. Rotterdam verbond de Grand Départ 2010 met het thema 'New Energy'. Hiermee koppelde de gemeente de Ronde van Frankrijk aan jeugd, bewegen en een duurzaam milieu. Naast de enorme media aandacht die het evenement voor de stad genereerde was er ook een flinke economische impact.

Rotterdam wil ook gaan samenwerken om een groot internationale multisportevenement zoals de European Championships, de European Games, de Youth Olympic Games of de World Urban Games in Nederland te organiseren.