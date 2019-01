Oud-schaatsster Paulien van Deutekom (37) overleden

Van Deutekom was in de top van de schaatswereld volgens het AD een laatbloeier. Ze kreeg een stagecontract bij de TVM ploeg. Zij was in eerste instantie trainingsmaatje van Wüst en Groenewold. In seizoen 2007/2008 stapte zij uit de schaduw van hen en werd wereldkampioen allround. Hierna wist Van Deutekom nog een aantal titels op haar naam te zetten.

Afgelopen zomer kreeg zij het slecht nieuws. Kanker die was uitgezaaid. Verschillende behandelingen heeft Van Deutekom geprobeerd, maar niets sloeg aan. De topschaatser overleed woensdag aan de gevolgen van de vreselijke ziekte.